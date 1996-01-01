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Приморский арбитраж отчитался за год
В 2008 г. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил 6 896 исков, взыскав с ответчиков 3,4 млрд руб. при общей сумме заявленных требований в 9,5 млрд.
В кассационном порядке обжаловались 1 990 судебных актов, из которых были отменены 379, или менее 20%. От общего количества дел, рассмотренных краевым Арбитражным судом в прошлом году, отмены составили 3%, что явилось одним из лучших показателей качества среди 8 арбитражных судов Дальневосточного судебного округа.
По словам председателя суда Сергея ЧУМАКОВА, эти показатели как нельзя лучше отображают растущее доверие со стороны юридических и физических лиц приморскому арбитражу. Это притом что прошедший год легким никак не назовешь.
Мало того, что сохранилась тенденция роста количества принимаемых к рассмотрению дел (12 456 в 2008 г. против 11 360 в 2007 г.), в прошлом году практически наполовину обновился судейский корпус. Пришли молодые судьи, практически не имевшие опыта работы, что само по себе вызывало у руководства Приморского арбитражного суда обоснованную тревогу.
Однако, как было подчеркнуто на подведении итогов работы Арбитражного суда, все опасения оказались напрасными и молодые судьи справляются с возложенными на них задачами и ответственностью.
Что касается общей статистики дел, принятых к рассмотрению, то львиную долю (более 5,5 тыс.) составляют дела, возникшие "из административных и иных публичных правоотношений" и "за счет споров (более 6 тыс. дел), связанных с гражданскими правоотношениями".
Больше стало дел (1 044 против 908) по заявлениям юридических лиц и предпринимателей "об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности". Более чем в три раза - с 25 до 89 - увеличилось количество дел об оспаривании решений административных органов, осуществляющих контроль в сфере охраны окружающей среды.
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