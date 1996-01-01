Безвременье закона

За четыре месяца с момента ликвидации департамента и управлений по борьбе с организованной преступностью во всех регионах России работа по этому направлению, по мнению самих правоохранителей, была дезорганизована. Россияне, в том числе и приморцы, опасаются возврата воровских традиций.

Ситуацию усугубляет то, что в этом году из мест заключения по России выходят около четверти миллиона человек и среди них много участников организованных преступных группировок 90-х годов, отбывших свои 10-15-летние сроки. А в основном это "пехота", сидевшая за обычные для того времени бандитизм, убийства, вымогательства, незаконный оборот оружия и взрывчатки. Чего от них ждать нам, не вернется ли бандитский беспредел в Приморье? На этом фоне реорганизация в системе МВД вызвала вопросы у читателей "ЗР".

Досье Напомним, управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) во всех регионах России, как и одноименный департамент МВД, были ликвидированы Указом президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА в сентябре прошлого года. Одна часть сотрудников УБОПов пополнила управления уголовного розыска, другая часть - управлений по борьбе с экономическими преступлениями. Кроме этого, на базе ликвидированных структур в системе криминальной милиции в каждом субъекте РФ создали два самостоятельных подразделения - Центр по борьбе с экстремизмом и Центр по обеспечению лиц, подлежащих государственной защите.

Как бы ни возмущалась общественность на интернет-форумах по поводу жесткого решения главы государства, источники "ЗР" отмечают, что сделано это было все-таки не сгоряча, как многим кажется.

Как озвучил недавно в газете "Труд" Сергей ИЛИЙ, заместитель начальника научно-исследовательского центра №1 НИИ МВД, "по нашим прогнозам, преступность в России в будущем году увеличится примерно на 2%. Но по видам преступлений все будет по-разному". Согласно прогнозу МВД на 2009 год, правоохранители ожидают рост преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп, - на 3,5%, но вот рост взяточничества, по их оценкам, составит на 14%. Отсюда - усиление управлений по экономическим преступлениям (УБЭП).

Правительственные аналитики также просчитали, что экстремистские настроения в стране нарастают и через некоторое время достигнут критического предела. И к этому времени МВД готовится заранее.

Ведь подразделениям ФСБ в силу своей малочисленности все проблематичнее справляться и с существующими проявлениями. Да и что говорить - милиция всегда была призвана выполнять (без обид!) жандармские функции, а службы госбезопасности постоянно оставались "за кадром". Теперь основной удар по борьбе с экстремизмом возьмут на себя Центры по борьбе с экстремизмом, которые отчасти дублируют функции Федеральной службы безопасности.

Правда, что считать экстремизмом, точно не знают даже сотрудники самих Центров (по их же признанию), поскольку четких границ, определяющих это явление, в российском законодательстве не существует. Не исключено, что исходя из его размытого смысла, под экстремизм могут попасть любые оппозиционные движения, партии или акции протеста.

В общем, учитывая, что никакого опыта борьбы с экстремизмом у милиции, в том числе приморской, нет, работу в этом направлении новому подразделению придется формировать с нуля. Пока можно сказать, что за четыре месяца, что идет реорганизация УБОПа, работа бывшего подразделения дезорганизована, и это не могло не отразиться на статистике по организованной преступности.

Более того, за период реорганизации вновь стали оживать загнанные когда-то теми же УБОПами организованные преступные группировки. Так, установлено, что за это время в Москве было короновано несколько десятков воров. А в приморском Спасске-Дальний в конце 2008 г. столичный вор в законе, этапированный в местную колонию, организовал из штрафного изолятора исправительного учреждения серию поджогов. По его указанию преступники сожгли несколько десятков киосков и магазинов, которые не хотели платить деньги в воровской общак.

Непонятно также, кто же будет главным в борьбе с коррупцией. Несмотря на все усилия президента создать условия для противостояния обнаглевшим чиновникам в виде антикоррупционного плана России и соответствующих законов, не совсем ясно, на кого возложат ответственность за это направление. Было специальное подразделение в УБОПе, теперь и его нет.

И пока идет перегруппировка силовиков и правоохранителей, временной дезорганизацией пользуются и коррупционеры, и ОПГ.