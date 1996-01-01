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Присяжные не выдержали
В Хабаровске 11 февраля судья краевого суда Алла ПАВЛОВА приняла решение прервать рассмотрение в закрытом режиме уголовного дела в отношении 11 жителей Комсомольска-на-Амуре, обвиняемых в участии в ОПС "Общак", и распустить коллегию присяжных.
Со ссылкой на пресс-секретаря крайсуда Илью АНДРЕЕВА об этом сообщила газета "Коммерсант". По его словам, решение вызвано "отказом части заседателей от осуществления правосудия". В минувший четверг коллегия присяжных в полном составе ушла на обсуждение вердикта, но, не успев вынести его, лишилась кворума. Сколько человек и по каким мотивам отказались доводить процесс до конца, в суде не сообщают, ссылаясь на тайну судопроизводства. Дело "Общака" направлено на новое рассмотрение.
ДосьеКак уже сообщал "ЗР Хабаровск", уголовное дело было возбуждено 12 мая 2005 г. Среди 11 фигурантов по делу три предполагаемых лидера ОПС - Эдуард САХНОВ, Олег ШОХИРЕВ и Олег СЕМАКИН, которые, по материалам следствия, имеют статус "воров в законе". Остальные - Константин КОШЕЛЕВ, Александр СИТОВ, Олег ЗАВАЛОВ, Антон КРУЖАЕВ, Роман БЕЛОБОРОДОВ, Сергей РУМЯНЦЕВ, Алексей ЩУГАРЕВ - по словам прокурора Хабаровского края Виталия КАПЛУНОВА, имели в криминальной среде статус так называемых "бродяг" и тоже выполняли часть функций по руководству ОПС. В рамках статьи 210 УК им инкриминируется контроль над преступной деятельностью сообщества и "распространение идеологии воровских понятий".
Помимо этого, гражданам Сахнову и Шохиреву инкриминируется организация убийства в середине 1990-х годов предпринимателя Игоря РИМЕРА с целью завладения хабаровским казино "Турист", гражданам Сахнову и Семакину - организация избиения главного редактора хабаровской газеты "Молодой дальневосточник" Олега ЧУГУЕВА и его супруги Ирины ПОЛНИКОВОЙ, гражданам Сахнову, Семакину и Завалову - организация похищения предпринимателя Николая КОМКОВА в Комсомольске-на-Амуре. Также подсудимые Сахнов, Семакин, Шохирев, Ситов и Кошелев обвиняются в организации 18 краж.
Когда начинался процесс, в ноябре 2007 года, было 12 присяжных основных и, по данным "Ъ", 15 запасных. Газета сообщила со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом процесса, что судья Алла Павлова определила примерный срок рассмотрения дела - восемь месяцев. Вероятно, присяжные ориентировались на этот срок и оказались не готовы к тому, что процесс, по разным причинам, затянулся на год с лишним. Минувшей осенью суд растерял всех запасных заседателей: кто-то вернулся на работу, кто-то уехал из Хабаровска, а кто-то заболел. К моменту вынесения вердикта запасных присяжных не осталось.
"В конце минувшей недели одна из заседательниц была госпитализирована с тяжёлой формой пневмонии. Затем еще одна женщина из присяжных заявила, что испытывала в ходе процесса давление одной из сторон, и отказалась участвовать в вынесении вердикта", - рассказал источник газеты. В итоге кворума не хватило заседателей для вынесения вердикта.
Получить комментарии от адвокатов не удалось. Еще перед началом закрытого процесса все защитники подсудимых решили не общаться с журналистами, поскольку, по их мнению, СМИ не способны освещать процесс объективно. В прокуратуре края ситуацию пока не комментируют. Но, похоже, процесс придется начинать сначала - с формирования новой коллегии присяжных. Между тем срок содержания под стражей для 10 из 11 подсудимых должен завершиться 17 марта.
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