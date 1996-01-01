Уроки мошенничества

В двенадцати из имеющихся тринадцати школ Надеждинского района установлены факты мошенничества, а в отношении сотрудников школы № 1 прокуратурой района возбуждены сразу два уголовных дела по части II ст. 159 УК РФ.

Елена НЕМЕНКО - директор средней школы поселка Оленевод - математик, по последнему писку моды одетая женщина. Школа, которой она руководит, в сущности, единственный островок культуры в поселке, который еще не так давно был совхозом-миллионером. Школа, как заведено на селе, не только храм знаний, но и центр избирательных кампаний любого уровня, ибо участковая избирательная комиссия, как правило, базируется именно здесь.

Директор Е. Неменко сообщила нам в личной беседе, что, благодаря усилиям руководства района, забытый Богом поселок Оленевод отличается высокой степенью активности на выборах. 70% населения поселка, по словам Елены Рашитовны, занимают активную гражданскую позицию и в день голосования идут к избирательным урнам, которые располагаются в помещении вверенной ей школы. Похвальные цифры при общем упадке поселка: большинство жителей его работают во Владивостоке и Уссурийске. 400 голов пятнистых оленей из последних сил содержит энтузиаст. В деревне остаются хроническими проблемы водоснабжения, квалифицированного медицинского обслуживания. Интернет в школе не работал с сентября по декабрь.

Елена Рашитовна призналась, что администрация Надеждинского района трепетно заботится о сельском образовании. Глава администрации муниципального образования Олег ПИНСКИЙ лично побеспокоился об устройстве к началу учебного года туалета в школе. Сегодня как учащиеся, так и педагогический коллектив образовательного учреждения успешно пользуются этими коммунальными благами. На этом, похоже, вклад районных властей в социальное развитие поселка закончился.

Однако гостей школы поселка Оленевод еще в холле первого этажа встречает стенд "Юный друг милиции".

Именно милицией при содействии общественности были установлены факты приписок в ведомостях на получение заработной платы в школе поселка Оленевод, равно как еще в одиннадцати школах Надеждинского района.

Никто не спорит: зарплата сельских педагогов скромна. Однако после того, как началась реализация национального проекта "Образование", педагогическим коллективам, ожидалось, можно бы вздохнуть чуть свободнее: повышены зарплаты отдельным категориям преподавателей, централизованно осуществляется материально-техническое перевооружение школ, в крае существует собственная программа развития учебных заведений.

Кто-то скажет, что так называемые приписки в Надеждинском районе делались "во благо", скажем, на ремонт крыши или приобретение школьного глобуса для кабинета географии. Но, как выяснилось, эти приписки стали самостоятельным предметом для всех школ района! Это уже продукт коллективного разума. С трудом верится, что совесть нации - директора сельских школ - добровольно и в массовом порядке пошли на должностные проступки. Значит, должен быть "инициатор" движения и покровитель?

Редакция связалась по телефону с руководителем "муниципального органа образования администрации Надеждинского района" Юрием ВОЛЬНЫХ.

Юрий Петрович признался, что факты соответствуют действительности. Однако от детального интервью - кому предназначались деньги, кто их получал и за что - категорически отказался "до окончания следствия".

Помощник прокурора Надеждинского района, юрист 3 класса Светлана КРАСИЛЬНИКОВА сообщила корреспонденту "ЗР", что следствие по делу школьных мошенников займет не один месяц. По ее словам, уголовное дело возбуждено и в отношении самого органа образования района.

Между тем буквально ранней весной в районе - выборы. И если окажется, что за храмами знаний, как и избирательными комиссиями, будут стоять люди, имеющие опыт натурализации мертвых душ, нетрудно предсказать исход голосования.

А пока руководители педагогических коллективов Надеждинского района готовятся к сдаче единого государственного экзамена по уголовному праву.