Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Уроки мошенничества
В двенадцати из имеющихся тринадцати школ Надеждинского района установлены факты мошенничества, а в отношении сотрудников школы № 1 прокуратурой района возбуждены сразу два уголовных дела по части II ст. 159 УК РФ.
Елена НЕМЕНКО - директор средней школы поселка Оленевод - математик, по последнему писку моды одетая женщина. Школа, которой она руководит, в сущности, единственный островок культуры в поселке, который еще не так давно был совхозом-миллионером. Школа, как заведено на селе, не только храм знаний, но и центр избирательных кампаний любого уровня, ибо участковая избирательная комиссия, как правило, базируется именно здесь.
Директор Е. Неменко сообщила нам в личной беседе, что, благодаря усилиям руководства района, забытый Богом поселок Оленевод отличается высокой степенью активности на выборах. 70% населения поселка, по словам Елены Рашитовны, занимают активную гражданскую позицию и в день голосования идут к избирательным урнам, которые располагаются в помещении вверенной ей школы. Похвальные цифры при общем упадке поселка: большинство жителей его работают во Владивостоке и Уссурийске. 400 голов пятнистых оленей из последних сил содержит энтузиаст. В деревне остаются хроническими проблемы водоснабжения, квалифицированного медицинского обслуживания. Интернет в школе не работал с сентября по декабрь.
Елена Рашитовна призналась, что администрация Надеждинского района трепетно заботится о сельском образовании. Глава администрации муниципального образования Олег ПИНСКИЙ лично побеспокоился об устройстве к началу учебного года туалета в школе. Сегодня как учащиеся, так и педагогический коллектив образовательного учреждения успешно пользуются этими коммунальными благами. На этом, похоже, вклад районных властей в социальное развитие поселка закончился.
Однако гостей школы поселка Оленевод еще в холле первого этажа встречает стенд "Юный друг милиции".
Именно милицией при содействии общественности были установлены факты приписок в ведомостях на получение заработной платы в школе поселка Оленевод, равно как еще в одиннадцати школах Надеждинского района.
Никто не спорит: зарплата сельских педагогов скромна. Однако после того, как началась реализация национального проекта "Образование", педагогическим коллективам, ожидалось, можно бы вздохнуть чуть свободнее: повышены зарплаты отдельным категориям преподавателей, централизованно осуществляется материально-техническое перевооружение школ, в крае существует собственная программа развития учебных заведений.
Кто-то скажет, что так называемые приписки в Надеждинском районе делались "во благо", скажем, на ремонт крыши или приобретение школьного глобуса для кабинета географии. Но, как выяснилось, эти приписки стали самостоятельным предметом для всех школ района! Это уже продукт коллективного разума. С трудом верится, что совесть нации - директора сельских школ - добровольно и в массовом порядке пошли на должностные проступки. Значит, должен быть "инициатор" движения и покровитель?
Редакция связалась по телефону с руководителем "муниципального органа образования администрации Надеждинского района" Юрием ВОЛЬНЫХ.
Юрий Петрович признался, что факты соответствуют действительности. Однако от детального интервью - кому предназначались деньги, кто их получал и за что - категорически отказался "до окончания следствия".
Помощник прокурора Надеждинского района, юрист 3 класса Светлана КРАСИЛЬНИКОВА сообщила корреспонденту "ЗР", что следствие по делу школьных мошенников займет не один месяц. По ее словам, уголовное дело возбуждено и в отношении самого органа образования района.
Между тем буквально ранней весной в районе - выборы. И если окажется, что за храмами знаний, как и избирательными комиссиями, будут стоять люди, имеющие опыт натурализации мертвых душ, нетрудно предсказать исход голосования.
А пока руководители педагогических коллективов Надеждинского района готовятся к сдаче единого государственного экзамена по уголовному праву.
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин