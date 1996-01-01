"Сакура" втягивается в конфликт

Конфликты застройщиков с жителями Владивостока приобретают хронический характер. После новогодних каникул еще одной подобной "горячей точкой" стал "пятачок" в районе Океанского пр-та,112. Здесь строители компании "Восток Констракшн" начали подготовительные работы под строительство нового четырехэтажного офисного здания ООО "Сакура".

При том, что еще в прошлом году, когда речь зашла о возможном строительстве, в городской администрации жителям близлежащих домов пообещали, что ничего здесь строиться не будет и, как они этого и хотят, останется "чудо озеленения" в виде травки, кустиков и низкорослой черемухи Мака.

В короткий срок строители обнесли площадку забором, и теперь дело за котлованом под фундамент. Однако местные жители, из домов NN110, 112, 136 и 142, возмутились и уже даже выходили к стройке с митингом, требуя ее прекращения. По их мнению, не место офисному зданию в жилом районе. Сегодня здесь и так проблема: где поставить машину, а появится офис - его работники и посетители будут бросать машины во дворах домов, на внутрирайонной магистрали, затрудняя проезд по ней. Взглянув на проект, выполненный ООО "Востокпроект", жители дали ему очень нелестную оценку. По их мнению, это здание не претендует на роль "украшения Владивостока". А главное - их возмущает, что в очередной раз слушания по проекту прошли где-то кулуарно и решающего слова в этом вопросе, согласно Градостроительному кодексу, им никто не дал.

Как нам стало известно, городская администрация уже в курсе нового "строительного конфликта" и сейчас предпринимает усилия по его мирному разрешению.