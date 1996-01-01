Большегрузы лихо переехали депутатский запрет

Решение о запрете на проезд большегрузного транспорта во Владивостоке оказалось пустышкой, поэтому в "час икс" "Фрилайнеры" и прочие "КаМАЗы" продолжили коптить воздух и создавать заторы на улицах будущей столицы АТЭС.

Принятое гордумой решение еще на стадии разработки вызвало ожесточенные споры. Сомнительный с юридической точки зрения проект документа подвергся ожесточенной критике автотранспортников, но решение все же было принято, и даже со второй (или какой там) попытки подписано мэром. Однако документ, как и ожидалось, сразу оказался неработающим, т.к. упомянутая в нем объездная трасса по берегу Амурского залива пока существует только в проектах и будет построена аккурат к форуму АТЭС. Видимо, городские депутаты так жаждут оказаться в светлом завтра, что иногда забывают о дне сегодняшнем.(Рубрика "Ходят слухи, что) .