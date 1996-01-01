В ГИБДД зарегистрировали авто... мертвеца

В Находке к уголовной ответственности привлечена зам. начальника регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД МОБ УВД города подполковник М.

Следователи комитета рассмотрели в действиях дамы в погонах признаки преступления, предусмотренного ст. 286 ч. 1 УК РФ - превышение должностных полномочий. По ходатайству следователя обвиняемая по суду отстранена от занимаемой должности.

Весь сыр-бор разгорелся из-за желания обвиняемой помочь (корыстно или нет, как разтаки устанавливает следствие) неустановленным (пока) лицам совершить вне очереди незаконную регистрационную операцию.

Все бы ничего, но действия были совершены в отсутствие собственника транспортного средства, который накануне... умер. В настоящее время следствие продолжается.