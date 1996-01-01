Наркополиция подвела итоги

В прошлом году Приморский край стал чище от наркотиков. Не намного. По предварительным данным, предоставленным Управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Приморскому краю, число наркозависимых жителей края снизилось на 1,5%. За 5 лет, что существует Федеральная антинаркотическая служба, снижение этого показателя составило 20%.

В то же время Приморский край продолжает оставаться самым "наркобольным" в России, и по относительному показателю из 100 тыс. человек мы имеем 474 больных наркоманией, что выше средне российского показателя в 1,8 раза!

Все это происходит на фоне кризисных явлений в экономике. Хотим мы того или нет, но, говоря о преступности, в том числе и про оборот наркотиков, необходимо брать поправку на экономическую ситуацию.

Сегодня, когда край стоит на пороге массовых увольнений, как это, например, уже происходит в автомобильном бизнесе, в Управление ФСКН не исключают, и всячески готовятся к всплеску нарко-преступлений.

Об этом и о предпринимаемых мерах в прошлом и уже наступившем году, шла речь на пресс-конференции, состоявшейся в Управление ФСКН.

Начальник Управления Александр РОЛИК признал, что даже со всей своей мощью, государство в одиночку противодействовать наркотикам, их производству, доставке и сбыту не в состоянии. Здесь необходимо слаженность и целенаправленная работа не только силовиков, но и всего общества, более тщательное взаимодействие антинаркотических ведомств на международном уровне.

Что бы попасть "на стол народный", дурь проходит сотни, тысячи километров, поэтому из проблемы отдельно взятого конечного наркомана, превращается в транснациональную, трансконтинентальную проблему.

В этом плане уже есть подвижки. Работа телефона доверия уже начала приносить свои плоды. По словам начальника УФСКН, 50% обращений и заявлений граждан находят подтверждение. И пусть большинство из них совпадает с уже имеющимися оперативными разработками, заинтересованность в скорейшей победе на мировой чумой рядовых граждан не может не радовать.

Также наметились подвижки в совместной работе антинаркотических ведомств в дальневосточном приграничье России. В прошлом году впервые за все время существования антинаркотического ведомства, во Владивостоке прошла научно-практическая конференция с участием борцов с наркотиками сопредельных стран.

Тем не менее, считают в УФСКН по Приморскому краю, наркотики это, прежде всего, бизнес, а потому необходимо ударить преступникам по самому больному их месту. По кошельку. Однако если судить по изъятым в ходе следствия и по судебным решениям у драг-дилеров ценностей и денежных средств (4,3 и 3 млн соответственно), за кошельки торговцы смертью могут быть спокойны.

На это Александр Ролик мог лишь заметить, что Россия - государство правовое и отметать дворцы и опустошать счета наркоторговцев они не имеют право. "Только по решению суда", подчеркнул руководитель Приморского управления ФСКН. Хотя, как тут же признал Александр Иванович, его как гражданина не может не удивлять и не вызывать законное возмущение роскошь и богатство представителей некоторых этнических кланов, зарабатывающих на торговле и распространение наркотиков.

Относительно одного такого клана, в свое время облюбовавшего г. Артем Александр Ролик высказался более подробно. Речь идет о цыганской диаспоре, "отдельные представители" которой еще 5 лет назад распространяли героин в этом городе, чуть ли не в открытую.

Напомним, что тогда пришлось приложить немало усилий, чтобы переломить ситуацию и на сегодняшний день многие цыганские семьи просто покинули Артем, и сеют смерть где-то по другим городам и весям.

Кстати, трепетное отношение к закону не мешает наркополицейским внимательно следить за своими "братьями по оружию" из других силовых ведомств. В скором времени предстанут перед судом два бывших сотрудника УФСКН по Находке и 24 сотрудника местной ГИБДД, организовавшие преступное сообщество, где наркотики выступали одним из средств наживы и давления на граждан.

В 2008 г. приморские наркополицейские раскрыли свыше 1700 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из общего Списка преступлений 86% дел относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Было изъято около 3 тонн наркотиков, а по материалам наркополиции были осуждены более 500 драг-дилеров, из которых 371 был отправлен за решетку. Всего в течение года было ликвидировано 35 преступных группы в сфере наркооборота (2007 г. - 33 ОПГ) и 53 группы лиц по предварительному сговору, совершившие 546 преступлений.