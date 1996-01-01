www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.81 р. 100 JPY: 58.55 р.
EUR: 75.32 р. 10 CNY: 94.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Протестанты прикроются от ОМОНа депутатами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Коммунисты во Владивостоке 31 января проведут "запрещенную" акцию протеста. Инициаторы акции намерены провести ее без разрешения властей. Об этом сообщил второй секретарь комитета Приморского краевого отделения КПРФ Михаил СТИХАРЕВ.

"Несмотря на то что городские и краевые власти отказали нам в выдаче разрешения на проведение акции протеста во Владивостоке, мы все равно ее проведем 31 января в рамках Всероссийской акции. Предполагается участие в акции более двух тысяч человек.

Это будут не только коммунисты, но и участники многих общественных организации города и края. Мы хотим с помощью проведения шествия и митинга заставить власть услышать голос народа, рассказать о своих нуждах и своем понимании экономической и политической ситуации.

Заявка на проведение протестного мероприятия была подана от Приморского краевого отделения КПРФ своевременно и с соблюдением всех требований. Но власть не хочет нас услышать и под надуманными предлогами запрещает проведение акций, предусмотренных Конституцией РФ", - сказал второй секретарь крайкома КПРФ.

По словам Михаила Стихарева, сообщает РИА "Восток-Медиа", предполагается 31 января провести шествие по улице Светланской от Дальзавода до центра города и митинг на площади Борцов за Власть Советов.

В акции предполагается участие коммунистов-депутатов краевого Законодательного собрания и гордумы Владивостока, которые должны своим "иммунитетом" пробивать дорогу демонстрантам к площади.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru