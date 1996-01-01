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Протестанты прикроются от ОМОНа депутатами
Коммунисты во Владивостоке 31 января проведут "запрещенную" акцию протеста. Инициаторы акции намерены провести ее без разрешения властей. Об этом сообщил второй секретарь комитета Приморского краевого отделения КПРФ Михаил СТИХАРЕВ.
"Несмотря на то что городские и краевые власти отказали нам в выдаче разрешения на проведение акции протеста во Владивостоке, мы все равно ее проведем 31 января в рамках Всероссийской акции. Предполагается участие в акции более двух тысяч человек.
Это будут не только коммунисты, но и участники многих общественных организации города и края. Мы хотим с помощью проведения шествия и митинга заставить власть услышать голос народа, рассказать о своих нуждах и своем понимании экономической и политической ситуации.
Заявка на проведение протестного мероприятия была подана от Приморского краевого отделения КПРФ своевременно и с соблюдением всех требований. Но власть не хочет нас услышать и под надуманными предлогами запрещает проведение акций, предусмотренных Конституцией РФ", - сказал второй секретарь крайкома КПРФ.
По словам Михаила Стихарева, сообщает РИА "Восток-Медиа", предполагается 31 января провести шествие по улице Светланской от Дальзавода до центра города и митинг на площади Борцов за Власть Советов.
В акции предполагается участие коммунистов-депутатов краевого Законодательного собрания и гордумы Владивостока, которые должны своим "иммунитетом" пробивать дорогу демонстрантам к площади.
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