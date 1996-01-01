Из Владивостока могут увезти гарем

Семь красивых жен в свой гарем собирается увезти из Владивостока богатый подданный одной из ближневосточных стран, интересующийся девочками 13-14 лет.

Завсегдатаи "Арбата" и Спортивной гавани отмечают, что неплохое знание русского языка позволяет ему легко вступать в контакт с горожанами. Однако его странное желание познакомиться с их медицинскими картами отпугивает многих потенциальных претенденток. Тем не менее обещания, что "там все будет" и что родня каждой жены получит калым в $1 млн, уже кружат местным школьницам головы. Они забросили уроки и проходят медкомиссии в надежде переселиться из гостинок и хрущоб в белокаменный дворец. По другим слухам, этот "богатый подданный" на самом деле брачный аферист из Краснодарского края, бежавший от правосудия.