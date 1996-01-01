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Береговая охрана присмотрит за промыслом минтая
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В период с 15 января до середины апреля 2009 г. силами сахалинской береговой охраны ФСБ России будет осуществляться пресечение противоправной деятельности в ходе лова минтая и незаконного вывоза его производной продукции в порты иностранных государств.
Транспортировка минтая в акватории Охотского, Берингового, Японского морей северо-западной части Тихого Океана, а также транзитный выход и вход судов, ведущих рыбный промысел, является приоритетным участком зоны мониторинга и контроля, который исполняет пограничная береговая охрана ФСБ.
ДосьеПо итогам 2008 г. в морских контрольных пунктах на 61 судне было отслежено более 160 тыс. тонн минтая и его производной продукции, что по объему составляет 60% от вывезенного сырья. Помимо надзора за ходом минтаевой путины пограничниками предотвращен браконьерский промысел других ресурсов. Так, из незаконного оборота изъято и выпущено в естественную среду обитания более 82 тонн живого краба. Всего в 2008 г. выявлено 22 рыболовных судна, которые вели промысловую деятельность с нарушением природоохранного законодательства. Нарушителям закона были предъявлены иски о возмещении ущерба на сумму около 2,5 млн руб., сообщает ТИА "Острова".
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