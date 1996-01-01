Береговая охрана присмотрит за промыслом минтая

В период с 15 января до середины апреля 2009 г. силами сахалинской береговой охраны ФСБ России будет осуществляться пресечение противоправной деятельности в ходе лова минтая и незаконного вывоза его производной продукции в порты иностранных государств.

Транспортировка минтая в акватории Охотского, Берингового, Японского морей северо-западной части Тихого Океана, а также транзитный выход и вход судов, ведущих рыбный промысел, является приоритетным участком зоны мониторинга и контроля, который исполняет пограничная береговая охрана ФСБ.