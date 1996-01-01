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За период 2007 - 2008 гг. в крае установлен 551 факт подделки американских ветеринарных сертификатов
На протяжении всего 2008 г. Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю в ходе проведения надзорно-контрольных мероприятий по соблюдению требований ветеринарного законодательства в оптово-розничной торговой сети Приморья регулярно выявлялись факты хранения и реализации импортной мясопродукции без ветеринарных сопроводительных документов, с отсутствием сведений о продукции, сроках и условиях хранения. Объёмы изъятой некачественной продукции тянут уже на десятки тонн.
Как известно, контрабанда существует с незапамятных времён и отнюдь не является российским изобретением. Окончательно победить это явление невозможно, а вот масштабы незаконной деятельности зависят, прежде всего, от существующих в стране законов, от эффективной и скоординированной работы контролирующих органов и всей правоохранительной системы.
Еще в 2007 г. Управлением были выявлены факты незаконного ввоза на территорию Приморского края через порт Пусан крупных партий мяса по 200-300 тонн по фальсифицированным ветеринарным сертификатам Канады, номера которых шли по порядку. На коробки, в которых размещалась продукция, была нанесена маркировка: "Канада, завод-изготовитель 270А". При этом использовались различные штампы, как по размеру, так и по шрифту и цвету. Всего по фальсифицированным канадским сертификатам было ввезено 439 контейнеров с мясной продукцией, преимущественно свининой. Тогда, по выявленным фактам, Россельхознадзор временно приостановил действие всех ранее выданных разрешений на ввоз из этой страны поднадзорной мясной продукции в адрес приморских фирм-получателей.
Однако вскоре после этого с декабря 2007 г. резко возрос объём поставок мясопродукции из Испании, что не могло не вызвать подозрений. И проверки подтвердили обоснованность этих подозрений. При детальном исследовании испанских ветеринарных сертификатов, оформленных на поступившее в адрес двух крупных фирм-импортёров мясо свинины через разные порты - Владивосток и Находку, было установлено, что эти документы имеют одинаковый номер. Кроме того, есть примеры, когда даже качество бумаги ветеринарных сертификатов имели визуальные признаки подделки. По полученной из государственной ветеринарной службы Испании информации следует, что из 63 представленных в Управление Россельхознадзора сертификатов, только 42 являлись действительными.
Еще больше фальсифицированных документов было обнаружено в отношении поступающего из Соединенных Штатов куриного мяса, свинины, мяса конины. За период 2007 - 2008 гг. Управлением установлен 551 факт подделки американских ветеринарных сертификатов. Таким образом, перекрыт ещё один канал ввоза контрабандного мяса.
Как считают в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю, ввозимая контрабандная мясная продукция скорее всего произведена в КНР, экспорт мяса в РФ из которой запрещён по причине распространения на её территории опасных заразных болезней животных, таких как птичий грипп и ящур. - В целях дальнейшего пресечения случаев незаконного ввоза мясной продукции Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю была создана специальная комиссия по проверке поступающих импортных ветеринарных сертификатов, - говорит заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю Сергей ДЫМОВ. - Первым же результатом работы комиссии стало применение новых методик выявления фальсифицированных ветеринарных сертификатов, что наряду с введённой Россельхознадзором системой предварительного электронного уведомления о выходе продукции из стран-экспортёров в адрес приморских фирм позволило значительно повысить эффективность борьбы с использованием поддельных сертификатов. Весомые результаты стали возможны также вследствие хорошо организованного взаимодействия с Федеральной службой безопасности России по Приморскому краю. Следует отметить, что по результатам проведённых контрольно-надзорных мероприятий, в 2008 г. уменьшился ввоз продукции по фальсифицированным ветеринарным сертификатам, а с середины апреля не выявлено ни одного сертификата, вызывающего сомнение в его подлинности.
Одним из факторов незаконного ввоза продуктов является в первую очередь географическая близость Китая, крупнейшего производителя наиболее востребованного вида мясопродукции - мяса свинины и птицы. Но в отношении этой страны действуют ограничения на ввоз. Помимо наличия там опасных заболеваний животных, китайскую мясную продукцию запрещено ввозить и по причине содержания в ней опасных для человека запрещённых и вредных веществ.
По словам Сергея Дымова, для завоза в Россию нелегального мяса существуют различные схемы. Основной поток продукции проходит через пограничные государства, использующиеся в качества "буфера обмена". Там производятся замены кодов ТН ВЭД и/или изменение страны-производителя мясопродукции. Мясо, которое попадает в Россию путём таких незаконных поставок, - это в основном свинина и мясо птицы. На мясном рынке такой "бизнес" сказывается самым негативным образом: контрабанда подрывает деятельность легальных импортёров и не даёт никаких гарантий безопасности ввозимого продукта. А непроверенный и несертифицированный продукт может, в свою очередь, вызвать массовые инфекционные заболевания как у животных, так и у людей.
Виталий САЛЕНКО,
руководитель пресс-службы Управления Россельхознадзора
по Приморскому краю.
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