Каникулы отменяются, народ уже повеселился

Подростки-любители горных лыж и спусков на сноуборде потратят на зимние развлечения на пригородной базе отдыха "Комета" гораздо больше запланированного.

Дело в том, что на базе зимнего отдыха случилось ЧП: группой тинейджеров перерублен кабель электронасоса, подающего воду на снежные пушки, порезан рукав для подачи воды, разрисованы и поломаны указатели и т.д. Поскольку виновников происшествия поймать на месте не удалось, ко всем подросткам, находящимся на базе отдыха, стали применять ужесточенные требования. Например, отменены дневные абонементы и изменены в сторону увеличения расценки за входной билет (150 руб.) и пользование подъемником (250 руб. в час). Штраф за пользование подъемником без оплаты - 1000 руб. Вырученные средства пойдут на ремонт испорченного оборудования и благоустройство территории.