Ольгинский глава осужден условно

В отношении главы администрации Ольгинского городского поселения Сергея ЛАЗАРЕВА районным судом вынесен обвинительный приговор за превышение должностных полномочий.

В декабре 2007 г. и январе 2008 г. кавалеровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю было возбуждено в отношении Лазарева 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Впоследствии эти дела объединили в одно производство. Хотя Сергей Лазарев не согласен с обвинением, суд рассудил иначе и осудил Лазарева по совокупности преступлений к 7 годам лишения свободы условно.