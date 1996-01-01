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Ольгинский глава осужден условно
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В отношении главы администрации Ольгинского городского поселения Сергея ЛАЗАРЕВА районным судом вынесен обвинительный приговор за превышение должностных полномочий.
В декабре 2007 г. и январе 2008 г. кавалеровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю было возбуждено в отношении Лазарева 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Впоследствии эти дела объединили в одно производство. Хотя Сергей Лазарев не согласен с обвинением, суд рассудил иначе и осудил Лазарева по совокупности преступлений к 7 годам лишения свободы условно.
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