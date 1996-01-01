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Провокации случаются и по ту сторону баррикад

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

То, что сотрудников ОМОН, участвовавших в устранении двух митингов протеста в минувшие выходные, привезли издалека, неизвестно разве что ленивому. Дело в том, что 14 декабря местные сотрудники милиции отказались разгонять толпу, мотивируя свое поведение кратким: это моих родных и друзей лишают заработка. Но, оказывается, это лишь верхушка айсберга.

19 декабря на форуме официального сайта МВД РФ появилась настораживающая тема. "Будем ли мы цепными псами этого режима? Во Владивостоке милиция уже отказалась разгонять митингующих", - обсуждают на форуме силового ведомства. Источник "ЗР" в МВД ПК сообщил, что это провокация: "Таким образом выясняют настроения по нашу сторону баррикад и заранее отсеивают нелояльных на случай ликвидации следующих митингов".

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