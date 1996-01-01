Дело курсанта Сальникова

23 февраля этого года в Уссурийске на заброшенной стройке, в 150 метрах от Уссурийского суворовского училища, был найден повешенным 16-летний курсант "пятой" роты Илья САЛЬНИКОВ. Его глаза были заклеены скотчем. По официальной версии, юноша совершил суицид. По неофициальной, его убили, жестоко пытав перед смертью.

Этой версии придерживаются Елена Сальникова, его мать, и друзья погибшего. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 110 УК РФ "Доведение до самоубийства".

Об этой жуткой истории "ЗР" неоднократно рассказывал: "НЕкадетство" (№ 16 от 28.02.08), "НЕкадетство-2" (№ 18 от 06.03.08), "Погоны на свалке" (№ 22 от 20.03.08).

Со дня гибели кадета Сальникова прошло десять месяцев. И, как рассказала "ЗР" мама Ильи, в расследовании смерти ее единственного сына белых пятен стало еще больше. Разъехались по домам подозреваемые, бесследно исчезли все вещественные доказательства, по которым были назначены экспертизы! И дело застопорилось. Представители военной прокуратуры говорят, что они передали вещдоки следственному отделу прокуратуры Уссурийска. А те утверждают, что ничего от военных не получали! Отсюда вывод: если вещдоки исчезли, значит, это кому-нибудь нужно. Осталось только установить, кому?

Чтобы хоть как-то сдвинуть дело с мертвой точки, Елена НОМОКОНОВА, адвокат Елены Сальниковой, обращается с жалобами во всевозможные инстанции. Только все, что она делает законными средствами, натыкается на противодействие... высокого начальства из следственного управления при прокуратуре Приморского края. По словам адвоката, "все кругом повязаны".

- Пока мы не пожалуемся в суд, следователи ничего не делают. Мы пожалуемся, они начинают шевелиться. Следователь нам обещает, что будет делать все, что нужно, а в итоге ничего не делает. Следователь выносит настолько безграмотные постановления, что студенты первого курса напишут лучше. Он ссылается на нормы и статьи, которых вообще нет в УПК! Его постановления - это полный бред! Могу вам показать, - негодует Елена Номоконова.

…Недавно адвокат отправила письмо в Генеральную прокуратуру. Будем надеяться, что послание дойдет до адресата, и дело курсанта Ильи Сальникова, получившее широкий общественный резонанс, будет доведено до закономерного конца. А по сему "ЗР" к этой истории еще вернется в новом году.