Власти ищут виновных несанкционированных действий на центральной площади Владивостока

Союз журналистов России (СЖР) 22 декабря обратился в Госдуму РФ с требованием, чтобы органы следствия и прокуратуры провели проверку фактов насильственных действий ОМОНа в отношении приморских журналистов, освещавших митинг против повышения пошлин на иномарки в минувшие выходные дни, и наказали виновных.

20-21 декабря во Владивостоке во время акции протеста автомобилистов, требующих от правительства отменить повышение пошлин на ввоз подержанных иномарок, по оценкам РИА "Новости, были задержаны более 10 журналистов, в том числе и работающие на иностранные СМИ. Однако в УВД Приморья эту информацию не подтверждают, подчеркивая, что милиция задерживала участников несанкционированного митинга, несмотря на их профессию.

"Мы требуем, чтобы органы следствия и прокуратуры незамедлительно провели проверку этих сообщений и дали возможность виновным сотрудникам милиции провести два следующих года в местах лишения свободы", - говорится в заявлении СЖР.

В документе подчеркивается, что право журналистов присутствовать на подобных акциях прямо закреплено в статье 49 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации".

"Более того, согласно закону, "государство гарантирует журналисту в связи с осуществлением им профессиональной деятельности защиту его чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества как лицу, выполняющему общественный долг". Напротив, задержание и избиение журналистов, повреждение их аппаратуры есть в данном случае не что иное, как уголовное преступление, предусмотренное частью 2 статьи 144 Уголовного кодекса России, - воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с использованием своего служебного положения", - отмечается в заявлении.

В Приморье действительно началось расследование событий, происходивших на центральной площади Владивостока у памятника Борцам за власть Советов. Прокуратура потребовала проверить правомочность применения силы со стороны ОМОНа в отношении владивостокцев. Москва, со своей стороны, тоже ищет виноватых. В конце прошлой неделе куратор дальневосточных единороссов Владимир ПЕХТИН специально прибыл в Приморье. И первый виновный был найден - глава регионального политсовета приморских единороссов Петр Савчук отправлен в отставку.

Как стало известно "ЗР", самого губернатора Сергея ДАРЬКИНА от срочного вызова в Кремль спасло региональное совещание руководителей ДФО в Благовещенске, в котором принимал участие вице-премьер Игорь СЕЧИН. Вполне возможно, ему еще придется ответить за слова, сказанные на совещании в "белом доме" с представителями автобизнеса Приморья: "Я беру на себя работу по отстаиванию интересов всех дальневосточников, кого затрагивает повышение таможенных пошлин". Как известно, в ответ автодиллеры приняли решение не выходить на несанкционированный митинг 21 декабря. И на площади в этот день собрались простые горожане, владельцы дешевых иномарок да журналисты.