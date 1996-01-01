Мошенники пошли в банк за кредитом, но не сами

Центральным районным судом города Комсомольска-на-Амуре вынесен приговор в отношении группы мошенников, возглавляемой КУЛИКОВОЙ Натальей, похищавших денежные средства банков и торговых предприятий в ходе хитроумной комбинации.

При этом Наталья Куликова показала немалые организаторские способности и знание психологии людей. В феврале 2006 года, имея широкий круг знакомых среди руководителей предприятий и учреждений города, она предложила своим подельникам найти социально не защищенных, безработных, малоимущих граждан, которые и стали непосредственными исполнителями. Используя их доверчивость, юридическую и экономическую безграмотность, мошенники убеждали граждан, что им не придётся погашать кредит, поскольку их знакомые - работники банков, смогут удалить данные о кредиторе и размере кредита. Куликова Н.О. обеспечивала непосредственных исполнителей необходимыми справками о месте работы и размере заработной платы, в которых содержалась ложная информация. Лично сопровождая обманутых граждан в коммерческие банки, получала на их имя потребительские кредиты, или же подсудимые реализовывали полученные по кредиту бытовую и компьютерную технику, а вырученные деньги делили между собой. Таким образом, органами следствия выявлены 23 факта. Главной мошеннице суд определил 6 лет лишения свободы.