Суд над пикетчиками был скор

Как рассказал "ЗР" Михаил Д., один из 15 задержанных на "баррикадах" Некрасовского путепровода, в Первореченском отделении милиции его "слегка побили", составили протокол и отпустили. В понедельник, в 14 часов, к Михаилу домой приехали милиционеры и отвезли его на суд. Далее было как в песне Владимира Высоцкого: "К чему нам врут "народный суд"? Народа я не видел".

По словам Михаила, в зале суда не было и адвокатов. Суд "оперативно" приговорил Михаила Д. к выплате штрафа в размере двух тысяч рублей. Такое же наказание получили и остальные задержанные пикетчики.