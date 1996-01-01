Совершено очередное преступление

Во Владивостоке вечером 16 декабря выстрелом в голову в подъезде дома по ул. Котельникова, у дверей собственной квартиры, убит, по неофициальной информации, сын первого вице-мэра Владивостока, передает радио "Лемма".

По данным радиостанции, убийство произошло после 20.00.