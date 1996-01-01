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Топ-менеджеры "Авеста" не заплатили более 79 млн рублей налогов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Обвинительным приговором завершилось в Хабаровском крае рассмотрение в суде уголовного дела в отношении работников ОАО "Дальневосточный радиоэлектронный завод "Авест", обвиняемых в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов (ст.ст. 159 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета при МВД РФ, в ходе предварительного расследования установлено, что руководитель ОАО "Дальневосточный радиоэлектронный завод "Авест" вступил в преступный сговор с главным бухгалтером предприятия, начальником финансового отдела и генеральным менеджером ОАО с целью хищения денежных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, а также уклонения от уплаты налогов.

Данное предприятие специализируется на сборке в г. Комсольск-на-Амуре бытовой техники, в основном телевизоров и DVD-проигрывателей. Здесь же происходит тестирование оборудования, настройка, установка программного обеспечения, испытания, а также оформляются документы на готовую продукцию. Все комплектующие поставляются из Китайской Народной Республики. С учетом этого директор разработал схему уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств, которая выглядела следующим образом.

Генеральный менеджер осуществлял закупку и доставку в ОАО "ДРЗ "Авест" комплектующих деталей из Китайской Народной Республики без соответствующих счетов-фактур и сопроводительных документов на товар, которые в дальнейшем приходовались на складе предприятия как поступившие от некоего столичного ООО "Меркатэк". Начальник финотдела изготавливал поддельные бухгалтерские документы, якобы подтверждающие финансово-хозяйственные взаимоотношения с указанным обществом и обоснованность применения налоговых вычетов по НДС. А главбух, в свою очередь, осуществляла контроль за составлением налоговых деклараций с внесенными в них заведомо ложными сведениями о суммах НДС, подлежащих уплате в бюджет РФ. Всю документацию, в том числе и налоговую, которая затем передавалась в налоговые инспекции, подписывали лично директор и главбух. Собранными по делу доказательствами установлено, что ООО "Мэркатэк" не осуществляло никакой коммерческой деятельности и отраженные в документах сделки являлись фиктивными.

Таким образом, в период с 1 января 2004 по 31 марта 2005 года указанные лица из числа руководящего состава завода в результате осуществления поставок из КНР уклонились от уплаты налогов с организации на сумму более 79 млн рублей, а также похитили из бюджета Российской Федерации более 33 млн рублей путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

Ленинским районным судом г. Комсомольска-на-Амуре трое проходящих по делу топ-менеджеров (кроме директора) признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях и приговорены к различным срокам лишения свободы (от 6 до 6,5 лет) и к дополнительным видам наказаний: уплате штрафов и лишению права заниматься профессиональной деятельностью.

В отношении директора расследование уголовного дела завершено и в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

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