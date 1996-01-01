В Приморье портят пахотные земли

За ноябрь 2008 года Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю выявлено несколько десятков нарушений требований земельного законодательства при использовании земель сельскохозяйственного назначения.

Наиболее часто встречающиеся нарушения, сообщает пресс-служба органа, это самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, либо его уничтожение, а также использование пахотных земель не по целевому назначению.