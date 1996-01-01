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Приморский краевой суд вынес решение по громкому делу высокопоставленных чиновников
Бывший вице-губернатор Александр ШИШКИН, отказавшийся сотрудничать со следствием, приговорен к девяти годам лишения свободы. Его подельник - директор "Водоканала" Виктор КЛЮС осужден на семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Александр Шишкин получил через Виктора Клюса взятку в 1 млн 200 тыс. руб. за то, что пообещал содействовать "в уменьшении объема работ по техническим условиям по водоснабжению и канализации при строительстве торгово-офисного комплекса в Артеме". Взятку передавали двумя частями. 2 июля 2007 г. - 800 тыс. руб. и еще 400 тыс. руб. - 24 июля 2008 г. Кроме того, Шишкин признан виновным в превышении своих должностных полномочий.
Приморский краевой суд приговорил Шишкина Александра Михайловича по совокупности преступлений к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн руб. с лишением права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на три года.
Защита с приговором суда не согласилась. "В деле много политики", - заявила адвокат Наталья САЗЫКИНА. Правда, не пояснила, что она имеет в виду. Может быть, злополучный коврик с изображением Владимира ПУТИНА, найденный на полу в туалете коттеджа Шишкина?!
Защитники намерены обжаловать решение суда. По мнению Натальи Сазыкиной, действия бывшего вице-губернатора, которые следствие подвело под ст. 290 УК РФ, квалифицированы неправильно. По ее словам, согласно постановлению Пленума Верховного суда по делам о коммерческом подкупе и взятке, лицо может быть осуждено по ст. 290, если действия, которые он совершил, входят в круг полномочий обвиняемого должностного лица его подчиненного. Однако документ о технических условиях по водоснабжению и водоотведению выдает коммерческая структура - краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал", что следует из его названия. И подпись на документе, за который, по версии обвинения, были получены деньги, принадлежит Юрию ГУРТЯКОВУ, который исполняет обязанности главного инженера на этом коммерческом предприятии. Таким образом, если опираться на постановление Пленума Верховного суда как высшего судебного органа, определяющего правоприменительную практику на территории всей страны, то, как подчеркнула Наталья Сазыкина, действия Шишкина следует квалифицировать не по 290-й, а по иной статье. А вот по какой - адвокат не уточняет.
Приговор еще не вступил в законную силу. Стороны вправе обжаловать его в Верховный суд.
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