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Во Владивостоке некому разгребать автомобильные завалы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Автомобилистам, нарушающим правила дорожного движения по статьям, предусматривающим эвакуацию транспортных средств, можно и впредь нарушать спокойно.

Как таковой эвакуации, еще полгода назад наводившей страх на автолюбителей, нарушающих правила парковки и стоянки, сегодня нет. Хотя при этом эвакуационную службу, имеющую даже статус Муниципального унитарного предприятия "Центр автостоянок" никто не сокращал и в кризисный "за штат" не выводил.

Как удалось выяснить, после того как Верховный суд отменил взимание платы за эвакуацию, основная финансовая нагрузка легла на плечи муниципалитетов. Владивостоку для нормального функционирования МУПа необходимо минимум 50 млн руб. Таких денег в городском бюджете нет.

Однако и это еще не все. Оказывается, на сегодняшний день даже нет узаконенных тарифов, спускаемых администрацией края. Что, как говорят в администрации Владивостока, городу даже выгодно: "нет тарифов, а посему разгребать ежедневные автомобильные завалы нет никакой надобности".

Пока же на эвакуационном рынке работают частные компании и фирмы да эвакуационная служба Городской службы спасения МЧС. Но у последних своя специфика - их клиентами в массе своей были, есть и будут автомобили, пострадавшие при ДТП.

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