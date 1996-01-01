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Спасск спасали от погромов
За воскресной акцией протеста приморских автомобилистов фактически незаметной прошла другая акция, с куда более серьезным уроном.
Речь идет о беспорядках в г. Спасск-Дальний, где в ночь с четверга на пятницу молодежными группами были разгромлены два десятка магазинчиков, ларьков, точек общепита. Досталось и почтовому отделению, и отделению сбербанка, которые пострадали от огня. Некоторые торговые предприятия были сожжены дотла.
Как не без удивления отмечают очевидцы, в небольшом, но расположенном на большой территории городке все цели были атакованы практически одновременно.
Пока УВД Приморского края не спешит с комментариями, известно лишь то, что "ситуация под контролем", а руководство местными правоохранительными органами осуществляет начальник МОБ УВД Приморского края Альфред ТАТАРЧУК.
Пока задержаны четыре подростка, всем им от 15 до 17 лет, они студенты местных училищ и школ. Не исключено, что некоторым из них светит статья "Экстремизм", ведь погромы пришлись на День Конституции.
Одна из наиболее вероятных версий этих событий такова: по слухам, недавно здесь был осужден местный "авторитетный" предприниматель В. И буквально на следующий день начались погромы.
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