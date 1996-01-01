Правый бунт: то, что происходило в прошедшее воскресенье во Владивостоке, запретили показывать по центральным каналам

Так наплевательское отношение к региону помноженное на постоянное замалчивание чиновниками реальной ситуации едва не привели будущую столицу АТЭС к катастрофе. Пока...

В воскресенье в крае прошла акция протеста приморских автомобилистов против повышения таможенных пошлин на легковые и грузовые иномарки. А так же против ожидаемого полного запрета на эксплуатацию автомобилей с правым рулем в России. В этот же день аналогичные мероприятия проходили и в других городах Дальнего Востока и Сибири.

В краевом центре борьба за правый руль шла на двух фронтах: на улицах краевого центра и на подъезде к аэропорту, где собралось наибольше количество "акционеров", до двух тысяч человек. Вопреки заявлению пресс-службы МВД, во Владивостоке в марше протеста и пикетах участвовало не "около 200 человек", а около 3,5 тыс.!

Акция началась в 11 часов на Корабельной набережной с митинга протеста и сбора подписей под обращением в Государственную Думу РФ и Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ о вынесении вотума недоверия Правительству РФ. Всего было собрано около тысячи подписей.

Затем инициаторы митинга во главе с Анастасией ЗАГОРУЙКО, отбыли в Артем на встречу со своими единомышленниками… И контроль над акцией был потерян.

Распаленная собственными речами и неиспользованной внутренней энергией, толпа переместились к зданию администрации города, чтобы поговорить "за жизнь" с мэром Владивостока Игорем ПУШКАРЕВЫМ. Мэр к людям вышел, как, впрочем, он это делал всегда. Мэр согласился с недопущением дискриминации правого руля и автобизнеса, который дает работу тысячам горожан, и попросил граждан не впадать в крайности. Тем не менее, огромная колонна, перекрыв движение на главной автомагистрали города, двинулась в сторону Некрасовского путепровода. Шествие напоминало первомайскую демонстрацию, только лозунги на транспарантах были далеко не праздничными. Но зато, по мнению его участников, соответствующих реалиям дня сегодняшнего: "Мы не нужны России?", "Нефть - пЕДРосам. Вазелин - народу!", "Дайте нам работу!", "Владик и Курилы верните Японии!".

Около двух часов дня процессия остановилась между остановками общественного транспорта "Молодежная" и проспект "100-летия Владивостока", аккурат под виадуком,… на шесть часов перекрыв движение автотранспорта. И сотрудники милиции, опекающие колонну, ничего не смогли сделать. Город оказался заблокированным! Участники акции пропускали только кареты "скорой помощи" и пожарные машины. Когда же подъезжали милицейские машины, дабы прорваться через кордон, "протестанты" демонстративно поворачивались к ним задом.

Не сладко приходилось и автомобилистам, пытавшимся поговорить с "акционерами" на повышенных тонах. Их или крыли матом, или забрасывали мандаринами. А одной пожилой даме, вступившей в перебранку с пикетчиками, выломали правое зеркало на "Мазде". И сотрудники правоохранительных органов взяли хулиганов под защиту, порекомендовав женщине уехать! Чтобы избежать кровопролития. Надо сказать, что милиционеры вели себя очень корректно, несмотря на неоднократно вспыхивающие провокационные ситуации.

- Если бы не форма, мы бы сейчас тоже были с вами. Мы такие же жители Приморья, как и вы. И мы тоже ездим на праворульные машинах, - признавались сотрудники милиции.

Мирное противостояние закончилось, когда митингующие основательно продрогли, от холода не спасали ни костер, ни спиртное. И когда к пикету подтянулся ОМОН.

В 20-00 движение было полностью восстановлено. К этому времени на обочине стояло человек двадцать зевак и четверо парней с транспарантами. Они просто не знали, кому их сдать.

По словам одного полковника милиции, омоновцы могли освободить дорогу на четыре часа раньше. Но не было команды сверху. Кроме того, милиция ждала удобного момента: наступления темноты и усиления мороза.

Если не считать, десятка задержанных пикетчиков, в основном в пьяном виде, то акция протеста в защиту японского автопрома прошла без жертв. И практически осталась незамеченной в центре России. Как стало известно "ЗР", местные отделения "первого" канала, канала "Россия" и канала НТВ получили приказ из Москвы не снимать уличные беспорядки.

Аэропорт Владивостока 14 декабря едва не стал ареной повтора недавних событий в Таиланде, где, как известно, оппозиция, требовавшая отставки правительства, захватила главную воздушную гавань столицы государства. Протестующие против повышения пошлин на ввоз иномарок автомобилисты Приморья заблокировали дорогу, ведущую в аэропорт, и выдвинули требование отменить подписанное Владимиром Путиным постановление об увеличении таможенных тарифов.

Попыток захвата аэропорта, как сообщали некоторые средства массовой информации, не было. Была попытка с помощью автомобиля Nissan Skyline прорвать милицейское оцепление, отсекавшее участников акции от главных ворот аэропорта - шлагбаумов на въезде. Поскольку за милицейским кордоном дорога была перекрыта двумя автобусами, стоявшими поперек дороги, и проехать непосредственно к аэропорту у участников акции не было никакой реальной возможности, всерьез говорить о попытке захвата можно только в целях нагнетания обстановки. Некоторым кругам определенно выгодно представить митингующих в виде кучки экстремистов, действующих по указке таинственных закулисных сил, однако непосредственное присутствие на месте событий в корне развеивает подобные манипуляции.

В аэропорт приехали самые обычные люди, граждане Приморья. Из Владивостока, Уссурийска, Находки, Спасска, Артема, Арсеньева и других мест края. Всего собралось около 2000 человек. Колонна припаркованных в семь рядов по всей ширине дороги автомобилей растянулась почти на полтора километра. Рейсовые автобусы останавливались на дальних подступах к аэропорту, и улетающие авиапассажиры были вынуждены долго идти пешком к зданию аэровокзала. Прилетевшие во Владивосток также с удивлением обнаруживали перед аэропортом не встречающих родственников, а бастующих автомобилистов, которые, впрочем, приносили авиапассажирам извинения за доставленные неудобства.

Целью выступления автомобилистов было привлечение внимания центра к проблемам Дальнего Востока, на котором последствия повышения пошлин отражаются наиболее негативно. В аэропорту также работали съемочные группы Первого канала, телеканала "Россия", питерского телевидения, и практически все местные телекомпании. Однако в частных разговорах телевизионщики говорили, что совсем не факт, что отснятый ими материал попадет в выпуски новостей. По их словам, над репортерами стоят редакторы, а над теми - начальство и цензура, о которой вполне можно говорить открыто, хотя Конституцией цензура запрещена.

Информационная блокада прорывается Интернетом, где на форумах и блогах идет интенсивное обсуждение состоявшейся акции и ее итогов. Более подробное освещение событий также выйдет в ближайшем выпуске автомобильной газеты "Правый Руль".