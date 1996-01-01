За безнадзорных детей ответят родители

Законодательное собрание края готовит законопроект "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Приморском крае".

Согласно отчетам представителей УВД края, в текущем году в бродяжничество ударились 1,5 тысячи подростков. Они не посещают школу и промышляют воровством на улицах и в общественном транспорте. Как бороться с этим явлением, законодатели толком не придумали. Предлагаемый документ, как говорят дипломатично настроенные комментаторы, "сыроват". Менее политкорректные депутаты высказываются напрямую: "Мы ожидаем резкого ухудшения ситуации в следующем году. Во-первых, многие потеряют работу. Кто-то будет искать заработок, кто-то просто уйдет в запой. Подростки либо останутся без присмотра, либо сбегут от таких папаш подальше".