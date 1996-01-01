Авторынок - одно из самых криминальных мест Уссурийска

Пожалуй, нигде не промышляет столько всякого рода мошен-ников, как на авторынке Уссурийска. Проходимцы слетаются на рынок, словно мотыльки на огонь, в надежде на легкую наживу.

Оно и понятно: народ сюда, как правило, без денег не приходит. И денег немалых. В милицейских сводках регулярно мелькают крупные суммы ущерба, доходящие порой до миллионов рублей, сообщает уссурийская газета "Коммунар". Сотрудники отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории второго отдела УВД по Уссурийскому городскому округу, с содроганием ждут каждых выходных. Сейчас на рынке к товару в основном прицениваются местные покупатели, так что активность криминала пошла на спад. Тем не менее здесь по-прежнему неспокойно.

- Минувшим летом был восстановлен пост ГИБДД в поселке Тимирязевском, - рассказывает начальник отдела подполковник юстиции С.В. Чечетка. - С тех пор покой нам только снится. Инспекторы регулярно выявляют автомобили с перебитыми номерами на двигателях.

Судя по всему, номера двигателей перебивают еще в Японии. Недаром среди местных автодилеров ходят легенды о нечистоплотности пакистанцев, основных торговцев подержанными машинами в Стране восходящего солнца. Увы, у уссурийских следователей руки не настолько длинные, чтобы дотянуться до Страны восходящего солнца. Это прерогатива Интерпола.

Впрочем, это еще не самое страшное из того, чем может грозить слишком легкомысленное отношение к автомобильному бизнесу. Причем страдают как покупатели, так и продавцы. Некоторые, к примеру, уже в Японии с ужасом узнают, что в Уссурийске им подсунули фальшивые доллары.

Не пересчитывать деньги после того, как они побывали в руках у продавца, тоже чревато последствиями. Бывает, что обратно возвращают не всю сумму. Капитан юстиции Е.С. Родина довольно часто расследует дела, возбужденные по фактам хищения из салонов авто. Екатерина Сергеевна рассказывает, что, приобретя первую иномарку, перекупщики совершают грубую ошибку: перед тем как снова отправиться по рядам, оставляют в ее бардачке документы и деньги.

Воры возможность поживиться за чужой счет никогда не упускают. Бывают и нападения. Два месяца назад в туалете на авторынке с помощью электрошокера ограбили жителя Зеленогорска.

Но, пожалуй, самый большой криминальный улов - "Тойота Лэнд Круизер" 2002 года выпуска. Владелец припарковал внедорожник стоимостью около двух миллионов рублей у стоянки (на охраняемой не было свободных мест), а когда вернулся, джипа уже и след простыл.

Однако автолюбитель ничего не потерял: он предусмотрительно застраховал машину от угона. Словом, будьте осторожны и не теряйте бдительности.