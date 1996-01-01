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Угонщиков Владивостока обычной сигнализацией уже не остановишь

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В минувшую пятницу у автовладельца Владивостока украли "Тойоту Гайю". В субботу автомобиль уже был найден братом хозяина во дворе одного из домов по проспекту 100-лет Владивостоку, сообщает телекомпания "ТВЦ".

К сожалению, подобные сообщения воспринимаются как уже достаточно заурядные. Однако обращает на себя внимание, что указанный автомобиль был оснащен добротной сигнализацией, и тем не менее был угнан в течение нескольких минут от торгового центра в районе кольца Багратиона. Капот автомобиля был несколько отогнут, весьма вероятно угонщики первым делом скинули клемму с аккумулятора.

Как сообщает телекомпания "ТВЦ", автомобили данного класса среди угонщиков, по сообщениям правоохранительных органов, нынче в моде, поэтому сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют автовладельцам сохранять бдительность.

Кстати, в последнее время угоны и разукомплектация автомобилей во Владивостоке стали настоящим бедствием. Автолюбители стараются всеми доступными способами обезопасить свое авто. Им в помощь на сайте РИА PrimaMedia и проходит конференция "Как защитить автомобиль от угона? Самые актуальные рекомендации экспертов".

Один из вопросов как раз и касался охраны автомобиля во время походов по супермаркетам: "... Как можно дополнительно защитить машину от угона, когда приезжаешь в супермаркет на стоянку, например? Ведь женщина с пакетами в руках выходит, садится в машину, снимает все блокировки - и тут ее силой вытаскивают из машины, которую спокойно угоняют. Какой смысл было ставить блокираторы и замки?!"

Игорь Шталовский, менеджер Дальневосточной региональной компании, считает, что при разбое наиболее действенным является иммобилайзер с активной меткой - при отсутствии хозяина в машине двигатель будет заглушен. Есть ещё GSM-модули. Они позволяют заглушить двигатель у угнанного авто, просто послав такую команду с сотового телефона.

Однако если судить по повреждениям указанного в самом начале статьи автомобиля, машине как раз не хватило укрепления механическими замками капота. В этом случае подходит еще один совет, указанный в интернет-конференции: "На двери и на капот можно поставить механические блокираторы, которые будут открываться только владельцу. В таком случае двери и капот не только снять, их даже просто открыть ОЧЕНЬ трудно, и занимает это даже у подготовленных людей много времени. Ну и автономное питание на сигнализацию + микроволновый датчик (на движение) помогут оповестить владельца о посягательстве на авто".

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