Жители Русского организовали стихийный митинг

На прошлой неделе на морвокзале острова Русский прошел стихийный митинг протеста по поводу закрытия морского вокзала прибрежных сообщений. Теперь островитяне будут ожидать паромы на улице на морозе и ветру.

Причина отключения электроснабжения неудовлетворительное состояние электрического кабеля, ведущего к вокзалу. Жители острова неоднократно обращались с просьбой о ремонте электрической сети. Но проблема так и не была решена.