Педофилам дадут урок

Вероятно, уже в следующем году в Уголовный кодекс будут внесены поправки, ужесточения за преступления сексуального характера в отношении детей.

О том, что решение проблемы действительно не терпит промедления, говорит информация, предоставленная Следственным управлением Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Приморскому краю. Только за 10 месяцев 2008 г. в производстве находились 56 уголовных дел о преступлениях указанной категории.