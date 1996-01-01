Черных старателей станет больше?

Сотрудники Управления ФСБ России по Хабаровскому краю и УБЭП краевого УВД задержали двух мужчин, пытавшихся сбыть почти 3,7 кг природного россыпного золота.

"По предварительной оценке стоимость изъятого драгметалла - около 2,5 млн рублей. Оба задержанных - работники одного из крупнейших золотодобывающих предприятий Хабаровского края. Установлено, что золото было добыто на месторождении в Нанайском районе", - сообщил РИА новости 4 декабря представитель пресс-службы УФСБ края. Один из задержанных находится под подпиской о невыезде.