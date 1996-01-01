Пирамида с "Перспективой"

Более 1,5 тысячи человек пострадали в разных регионах Дальнего Востока от деятельности финансовой пирамиды "Перспектива", сообщил 4 декабря на брифинге и.о. начальника главного управления МВД РФ в Дальневосточном федеральном округе Сергей КОРОБОВ.

"В отношении членов организованной преступной группы, совершавшей мошенничества и хищения денег путем вовлечения в финансовую пирамиду граждан, ведется предварительное следствие, но уже известно о более полутора тысячах пострадавших в Хабаровском крае, Приморье, Амурской области и Еврейской АО", - сказал Сергей Коробов. По его словам, в мошенническую схему вовлекались люди с небольшим финансовым достатком. Необходимо было внести 12 тысяч рублей и привести еще двоих знакомых, с этого момента им якобы начинала начисляться прибыль. За ростом своего благосостояния участники могли следить через Интернет - ему присваивали логин и пароль, информация размещалась на специальном сайте. Среди пострадавших были и пенсионеры.

Коробов отметил, что матричная система кассы взаимопомощи "Перспективы" является финансовой пирамидой и была разработана в Москве. Ее организаторы уже отбывают срок, сейчас решается вопрос об этапировании их на Дальний Восток для проведения следственных действий. Не исключено, что пострадавших окажется больше. По предварительным данным, ущерб гражданам превысил 2 млн руб. "Удивляет вера людей в быстрое и беспроблемное обогащение и в то, что если они обратятся в милицию, то не смогут компенсировать свои вложения ", - отметил Коробов.