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Офицеры ТОФ продали военную технику на сумму более 2,6 млн руб.

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Фокинский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении командира одной из воинских частей Тихоокеанского флота капитана 1 ранга Рамиля Сангишева и начальника отдела управления ракетно-артиллерийского вооружения Тихоокеанского флота капитана 1 ранга Юрия Мизюльченко, сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч.3, 4 ст. 160 (растрата вверенного имущества в крупном размере), ст. 292 (служебный подлог) и ст. 327 (изготовление поддельных документов) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе судебного заседания установлено, что Сангишев и Мизюльченко, используя свои служебные полномочия, изготовили фиктивные акты технического состояния двух автомобилей: КрАЗ-255, автопоезда-тягача КрАЗ-260 и полуприцепа МАЗ-938, находящихся на балансе воинской части, указав их как изношенные. После этого они незаконно списали указанную технику с баланса и продали местным предпринимателям. Сумма ущерба, причиненного преступными действиями должностных лиц, составила более 2, 6 млн рублей.

Суд признал Рамиля Сангишева и Юрия Мизюльченко виновными в совершении указанного преступления и приговорил к десяти и семи годам лишения свободы соответственно. Кроме того, суд лишил их воинских званий и государственных наград.

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