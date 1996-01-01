За платные услуги медики ответят перед прокуратурой

В Госдуме готовят к принятию законопроект о бесплатной медицине. Теми, кто использует медицинское оборудование, поставляемое в рамках национального проекта, за деньги, займется прокуратура, еще раз напомнил Президент России.

На очередном заседании Законодательного собрания Приморского края депутат Анатолий БЕЛЯЕВ сообщил приморским журналистам, что в Госдуме готовится законопроект, согласно которому в муниципальных учреждениях здравоохранения не будут оказываться платные услуги. Он связывает это именно с тем, что государство вкладывает в систему здравоохранения значительные бюджетные средства. По словам депутата, в следующем году расходы на здравоохранение в Приморском крае составят около одного процента от краевого бюджета, что позволит вывести медицину на более качественный уровень, пишет PrimaMedia.