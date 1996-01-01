Главарь банды наркоторговцев приговорен к 20 годам

В Приморье осуждены члены организованной преступной группировки (ОПГ), которые занимались сбытом гашишного масла в Дальнегорске. В общей сложности семь членов банды, в том числе четыре женщины, получили 81 год лишения свободы. Все они были признаны виновными по п. "а" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ ("сбыт наркотиков в составе организованной группы"). Самое суровое наказание определено для главаря преступной группы Станислава СЕРГЕЕВА. Он получил максимальный срок, который предусмотрен законом за это преступление, - 20 лет лишения свободы.