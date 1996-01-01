За оборот алкогольной продукции с поддельными федеральными спецмарками поплатилось лицензией ООО "Австралюкс Премиум Продакт" из Владивостока

Нарушение установили специалисты Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю, проверившие деятельность компании на предмет соответствия лицензионным требованиям. Весной в одном из складских помещений, занимаемых ООО, они обнаружили крупную партию спиртного - 2060 бутылок водки. Мало того, что хранить здесь алкоголь фирма была не вправе, но, как выяснилось, продукция имела фальшивую маркировку. Грехов вполне достаточно для привлечения нарушителя к ответственности.

Сначала "Австралюкс Премиум Продакт" подвергли штрафным санкциям, а потом налоговая служба поставила перед судом вопрос об аннулировании у предприятия лицензии на осуществление деятельности по закупке, хранению и поставке алкогольной продукции. Сей документ с пятилетним сроком действия ООО получило только в прошлом году.

На слушаниях в Арбитражном суде Приморского края ответчик своей вины не признал. По утверждению "Австралюкса", поставка спорной партии водки сопровождалась необходимым комплектом документов, в силу чего у предприятия отсутствовали основания сомневаться как в легальности производства и оборота данной продукции, так и в подлинности нанесенных на нее федеральных специальных марок. Однако этот и другие доводы не выдержали судебной проверки.

Согласно ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" ответственность за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок несут собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу (пункт 6 статьи 12 ФЗ).

Поскольку вина ООО "Австралюкс Премиум Продакт" доказана материалами дела, Приморский арбитражный суд удовлетворил требование УФНС об аннулировании выданной предприятию лицензии А604243, регистрационный номер 2.