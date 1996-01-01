Борьба с нетрезвыми водителями сродни благородному порыву Дон Кихота

Государство наконец-то решилось покончить с дорожным либерализмом, ежегодная цена которому тысячи погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Госдума в первом чтение одобрила законопроект "О внесении изменений в статью 264 Уголовного кодекса РФ". Основные моменты предлагаемых поправок предусматривают ответственность за ДТП, произошедшее по вине нетрезвого водителя.

В случае, если пострадавших нет или пострадавшие получат незначительные травмы, пьяноый водитель получит срок до 3 лет с лишением права управления на такой же срок. В случае гибели одного из участников ДТП - трезветь в тюрьме ему придется уже 5-7 лет, а в случае гибели двух и более человек, срок нетрезвому водителю увеличивается до 9 лет!

Пока в правительственных и думских коридорах размышляют над тюремной "планкой" для нетрезвых нарушителей ПДД, в Приморском крае, кроме борьбы непосредственно с водителями, необходимо решить еще несколько сопутствующих задач.

"Надо сделать так, чтобы человек, имеющий права и машину, уже после первой выпитой рюмки боялся сесть за руль, - считает начальник отдела ДПС УГИБДД Приморского края Юрий ХИЛЬЧУК. - Остановить, проверить и освидетельствовать нетрезвого водителя лишь деталь общей работы и борьбы с наболевшей проблемой". Теоретически причины роста аварийности, гибели и увечья людей, материального ущерба по вине нетрезвых водителей можно разделить на объективные и субъективные.

Объективными и, в принципе, решаемыми в ГИБДД считают недокомплект, слабое материально-техническое обеспечение строевых подразделений, удаленность баз и постов от медицинских центров и т.д.

Гораздо труднее "воевать" и заниматься ликвидацией субъективных причин повального пьянства на дорогах. О том, что оно повальное в буквальном смысле, говорит статистика. Так, в Лазовском районе каждое второе ДТП совершается при участии нетрезвого водителя. В Кировском районе - каждое третье, в Арсеньеве и в таежных Красноармейском и Тернейском районах каждое 4-е происшествие спровоцировано пьяным участником.

К таким причинам можно отнести настоящий рынок услуг по "отбеливанию" нарушителей, со своим прейскурантом, легко доступным в Интернете.

"Чего будет бояться гражданин, когда существует и широко тиражируется прайс на услуги по "отбеливанию" нетрезвых водителей в мировых судах?", - спрашивает не только себя председатель краевого отделения Всероссийского общества автомобилистов Юрий МУТЫЛИН.

Около двух месяцев назад посетители, да и сами работники мировых судов Первомайского и Ленинского участков, что на Батумской,15, были озадачены наплывом людей в штатском. Немногим позже стало известно, что это были сотрудники следственного отдела Следственного комитета при прокуратуре Ленинского района, отрабатывавшие информацию по помощнику мирового судьи. Последний за вознаграждение помогал "решить" вопрос гражданам, ранее задержанным за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся пройти освидетельствование на предмет алкогольного или наркотического опьянения.

Сегодня проверка продолжается, но, как говорят знающие люди, уже прослеживается цепочка от "помощника" через посредников и до кабинета в здании мэрии Владивостока. Те же знающие люди утверждают, что сами судьи ни при чем, даже несмотря на существующий прейскурант.

Как сказал один известный приморский адвокат, судьи здесь не "при делах". Слишком много можно потерять за такую мелочь, а вот оборотистым помощникам - в самый раз. Какие здесь "варианты"? Можно потерять "материальчик", не предоставив его судье вовремя, или отправить повестку "по ошибке" не туда, и через два месяца после правонарушения судья должен прекратить производство по делу за давностью, вернуть права владельцу.

К слову, такая услуга, если верить тому же прайсу, стоит от 30 до 40 тыс. руб. Что и подтверждают в ГАИ края. "Если по жалобам граждан инспекторы, в зависимости от района и его удаленности от Владивостока, требуют с водителей 5,15,20 тыс. руб., то эти суммы можно смело удваивать - такова будет стоимость "отбеливания" уже в судах", - поделился с корр. "ЗР" ответственный сотрудник ГАИ края.

Но если на зарвавшихся помощников еще можно надеть намордник, то кто разрешит другой субъективный фактор, а именно меняющееся российское законодательство, которое, как показывает практика, каждый волен трактовать по своему разумению?

Примером может служить законодательное "обрезание" формулировки освидетельствования на предмет алкогольного и наркотического опьянения.

В приказе Минздрава, а впоследствии и в новой редакции правил дорожного движения (ПДД) исчезло слово "медицинское". Теперь, например, нарушение ст. 12.26 КоАП звучит не как "отказ от медицинского освидетельствования", а просто "отказ от освидетельствования". Тем самым законодательство дало право сотрудникам ГАИ проверять водителей на предмет опьянения непосредственно на месте. Вот только выводы делать и вешать ярлыки "трезвый - пьяный" оно не разрешало. Однако наши дорожные держиморды посчитали такую "недоработку" пустяком и вовсю на дорогах подменяют собой суд и закон.

Почему? Да потому, что, дав добро на "контроль трезвости" непосредственно в момент проверки, та же Госавтоинспекция только сегодня начала решать проблему с приборами, позволяющими осуществлять этот контроль!

Те, что есть, требуют существенной доработки, а вернее будет сказано, перепрограммирования. Выдаваемая информация на так называемом "чеке", зачастую не соответствует реальному положению вещей. Вот и полился в контролирующие органы поток жалоб на действия инспекторов, обвиняемых сначала в превышении, а затем уже и в вымогательстве взяток!

Как обещают в краевой Госавтоинспекции, уже с нового года часть субъективных и объективных вопросов будут решены. В частности, будет урегулирован вопрос с использованием новых алкотестеров, одновременно сотрудники пройдут курсы по их применению. Кроме того, ГИБДД вышло с инициативой на администрацию края решить вопрос с эвакуацией, и, как обещал Юрий Хильчук, в новом году на дорогах края станет безопаснее.

Поверим на слово, тем более ждать осталось не так много.