Поймали банду угонщиков-вымогателей

В Хабаровском крае обезврежена банда, занимавшаяся кражами автотранспорта. В ходе предварительного следствия было установлено, что в период с 2005 по 2007 годы на территории Комсомольска-на-Амуре действовало хорошо сплочённое преступное сообщество из 13 человек, которые специализировались на кражах автотранспорта и вымогательстве денежных средств у автовладельцев за возврат автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе УВД по Хабаровскому краю, следователи раскрыли 43 эпизода. Общий ущерб от деятельности членов преступной организованной группировки составил свыше 3 млн рублей. На сегодня задержаны двенадцать предполагаемых участников банды. "Еще один любитель криминальной наживы находится в федеральном розыске", - сообщили нам в краевом УВД. За умелую организацию работы, грамотные действия по раскрытию и расследованию многоэпизодного дела, имеющего большой общественный резонанс, поощрены семь сотрудников УВД по Комсомольску-на-Амуре во главе с полковником милиции Лидией БЫСТРЕВСКОЙ.