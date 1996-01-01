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Часть офицеров, расследующих трагедию на подлодке "Нерпа", отстранили от дела
"Слишком распускают язык", - прокомментировало свое решение начальство.
Пострадавших во время выброса фреона на подводной лодке "Нерпа" оказалось больше, чем сообщалось официально. Ранее говорилось о 21 отравившемся участнике рейса, а 19 ноября пресс-секретарь Амурского судостроительного завода Марина РАДАЕВА уточнила: на лечении находится 41 человек. Из них 15 - в медсанчасти Амурского судостроительного завода и завода "Восток" и 26 - в госпитале г.Фокино. Подводники и заводские специалисты находятся в тяжелом состоянии, хотя официально сообщается, что пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно.
- Жена одного из заводских специалистов Марина РИФК навестила мужа в больнице. Она рассказала, что видела, в каком тяжелом состоянии находятся люди, попавшие под воздействие фреона, - говорит председатель первичной профсоюзной организации завода "Звезда" Ольга СКРИПКО. - У многих сильное обморожение. Им требуются дорогостоящие лекарства. Наш коллектив вместе с работниками завода "Эра" решили поддержать товарищей, а также моряков-подводников, и мы объявили сбор средств. На сегодняшний день уже собрали более 70 тыс. руб. Думаю, до 20 ноября, когда мы наметили вручить деньги подводникам, сумма эта увеличится. И еще, командование Тихоокеанского флота отстранило от расследования немало офицеров, за то, что "слишком распускают язык". Однако из достоверного источника стало известно, что подводный корабль готовится вновь выйти в море после 20 ноября для продолжения заводских испытаний.
Напомним, авария на АПЛ "Нерпа" произошла 8 ноября, в результате чего погибли 20 человек. Причиной смерти людей стал газ фреон, который появился в результате срабатывания системы пожаротушения. Всего на борту лодки находилось 208 человек, в том числе 81 военнослужащий.
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