10 свертков с героином сотрудники дорожно-патрульной службы изъяли в Уссурийске у несовершеннолетней цыганки

По словам Виктора СОБОЛЫКА, инспектора отдельного батальона ДПС: "При проверке документов было замечено, что у водителя между сиденьями находится какой-то свёрток непонятный. Данным гражданам было предложено выйти из машины, была вызвана следственно-оперативная группа, в результате чего были изъяты все свёртки". Наркотики перевозила 11-летняя цыганка. Сама говорит, что нашла. 10 свертков с порошкообразным веществом .

Взрослому человеку изъятого хватило бы для возбуждения против него уголовного дела. Что касается несовершеннолетней, её отпустили сразу после того, как доставили в дежурную часть УВД. Водителю автомашины так же ничего не грозит, сообщает уссурийская телекомпания "Телемикс".