В Находке заводчик собак заплатит штраф

Заводчик собак из Находки оштрафован за выгул своих питомцев без намордников. Как сообщили в пресс-службе администрации Находкинского городского округа, соответствующее решение вынесено на заседании административной комиссии.

Ежегодно в травмпункт Находки обращаются более полутора тысяч укушенных собаками горожан.

Житель дома по Находкинскому проспекту, 100 подвергся нападению собаки в собственном подъезде. Как следует из административного протокола, два черных терьера внезапно бросились на мужчину, когда тот спускался по лестнице. Помимо прочих травм у пострадавшего оказалась прокушена нога, и теперь ему предстоит пройти курс лечения в больнице. Обе собаки принадлежат заводчику терьеров, проживающему в одном подъезде с пострадавшим.

В соответствии с Законом "Об административных правонарушениях в Приморском крае" штраф за выгул собак без намордников достигает 1 000 рублей. С начала 2008 года по статье 5.1 "Нарушение правил содержания домашних животных" оштрафовано 49 человек.