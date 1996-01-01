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Леонид Бельтюков освобожден под подписку о невыезде
Леонид Бельтюков, находившийся под стражей семь месяцев, освобожден под подписку о невыезде "в связи с изменением объема обвинения на менее тяжкое". Об этом РИА PrimaMedia сообщил представитель следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Приморскому краю.
Решение об изменении меры пресечения Леониду Бельтюкову принято следователем, ведущим его дело, по согласованию с руководителем следственного отдела по городу Владивостоку.
Напомним, уголовное дело в отношении директора департамента лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка администрации Приморского края было возбуждено по факту получения взятки за выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Федеральный суд Ленинского района 5 апреля 2008 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Леониду Бельтюкову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 частью 4 пунктом "а" УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег через посредника за действия, входящие в служебные полномочия должностного лица, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
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