Суд по делу Владимира Николаева отложен до конца ноября

Приморский краевой суд отложил рассмотрение кассационной жалобы адвокатов бывшего главы Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА на решение районного суда о замене ранее назначенного ему условного наказания на реальный срок. Основанием для переноса судебного заседания стало ходатайство экс-мэра, в котором он объяснил невозможность личного присутствия на процессе в связи с болезнью, сообщила корреспонденту РИА PrimaMedia адвокат экс-мэра Ольга Коровина.

Напомним, в феврале 2008 года суд Ленинского района Владивостока приговорил Николаева за превышение должностных полномочий к 4,5 года условно. А 19 сентября Советский районный суд удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания экс-мэру на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию.

По мнению экспертов, поспешность в принятом районной Фемидой решении лежит не в правовой, а в политической плоскости. Своего постоянного места жительства экс-мэр не менял: он по-прежнему гражданин России, место регистрации - Владивосток. Никаких ограничений относительно выездов за границу он также не имел - в решении Ленинского районного суда указано лишь требование об ежемесячной отметке в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства. О том, что Николаев не скрывался от УИИ, говорит тот факт, что о своем местонахождении он сообщал и телефонными звонками, и факсами.

Именно эти доводы были изложены в жалобе, которую адвокаты экс-мэра направили в кассационную инстанцию. Приморский краевой суд согласился с доводом о невозможности рассмотрения дела в отсутствие обвиняемого, который в настоящее время проходит послеоперационное лечение. Рассмотреть жалобу по существу планируется в конце ноября.