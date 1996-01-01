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Суд по делу Владимира Николаева отложен до конца ноября
Приморский краевой суд отложил рассмотрение кассационной жалобы адвокатов бывшего главы Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА на решение районного суда о замене ранее назначенного ему условного наказания на реальный срок. Основанием для переноса судебного заседания стало ходатайство экс-мэра, в котором он объяснил невозможность личного присутствия на процессе в связи с болезнью, сообщила корреспонденту РИА PrimaMedia адвокат экс-мэра Ольга Коровина.
Напомним, в феврале 2008 года суд Ленинского района Владивостока приговорил Николаева за превышение должностных полномочий к 4,5 года условно. А 19 сентября Советский районный суд удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания экс-мэру на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию.
По мнению экспертов, поспешность в принятом районной Фемидой решении лежит не в правовой, а в политической плоскости. Своего постоянного места жительства экс-мэр не менял: он по-прежнему гражданин России, место регистрации - Владивосток. Никаких ограничений относительно выездов за границу он также не имел - в решении Ленинского районного суда указано лишь требование об ежемесячной отметке в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства. О том, что Николаев не скрывался от УИИ, говорит тот факт, что о своем местонахождении он сообщал и телефонными звонками, и факсами.
Именно эти доводы были изложены в жалобе, которую адвокаты экс-мэра направили в кассационную инстанцию. Приморский краевой суд согласился с доводом о невозможности рассмотрения дела в отсутствие обвиняемого, который в настоящее время проходит послеоперационное лечение. Рассмотреть жалобу по существу планируется в конце ноября.
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