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"Нет сбыта - нет преступления" - таков девиз нового начальника УВД
На своем посту начальник УВД Приморского края Андрей НИКОЛАЕВ проведет реорганизацию Управления, повысит профессионализм линейных и строевых подразделений, прикроет теневой сектор и основу всех имущественных преступлений - сбыт краденого.
В первую очередь, новый начальник УВД, как было заявлено на пресс-конференции, займется службой участковых уполномоченных милиции.
И дело не в том, хорошо или плохо они работают, но Владивосток и Приморский край занимают первые места в стране по количеству преступлений, совершаемых рецидивистами.
Вторым шагом нового начальника станет ориентирование сотрудников милиции на предотвращение преступлений путем выявления и борьбы с экономической подоплекой каждого преступления.
"Нет сбыта - нет преступления" - таков девиз нового начальника УВД. Если кражи, грабежи и разбои совершаются против собственности граждан, а потом спокойно реализуются в сети скупок и ломбардов, то такие преступления не побороть никогда. Поэтому хозяевам таких скупок, разборок, гаражей и прочего, следует в ближайшее время ждать незваных, но законных гостей. Все эти мероприятия будут проходить на фоне очищения органов приморской милиции от людей случайных и замешанных в неблаговидных деяниях.
Создалось впечатление, что Андрей Николаев уже знает точки, отделы и управления целых городов и районов, где в ближайшее время следует ждать "чистильщиков" из Управления собственной безопасности.
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