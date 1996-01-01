Депутат Спасска-Дальнего подозревается в убийстве

В Приморье в отношении депутата Спасска-Дальнего возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве 45-летнего жителя города. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета при прокуратуре Приморского края Аврора РИМСКАЯ.

В ночь с 3 на 4 ноября в лесу в районе села Чкаловское Спасского района 47-летний гражданин произвел несколько выстрелов из ружья в своего 45-летнего знакомого и убил его. В ходе проверки личности подозреваемого установлено, что им оказался депутат муниципального образования Спасска-Дальнего.

5 ноября следственными органами Приморского края возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч. 1 УК РФ - убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, в том числе устанавливаются мотивы совершения преступления.