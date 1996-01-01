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Китайцы одевали Москву в подделку, изготовляемую во Владивостоке
Спортивную обувь под марками мировых брендов ADIDAS и ECCO шили ежедневно в течение 15-часового рабочего дня обувщики из КНР на одном из заброшенных складов во Владивостоке. Об этом сотрудники правоохранительных органов, УБЭПа и Департамента экономической безопасности МВД России, узнали в результате оперативной работы, сообщает РИА PrimaMedia.
Пресс-секретарь УБЭП УВД по Приморскому краю Евгения СОКОВИШИНА сообщила, что в ходе проверки помещений в изолированном складе обнаружили спортивную обувь, уже упакованную и готовую к отправке в Москву. Доступ к этому помещению имели только руководители фабрики.
Как установили оперативники, под руководством заместителя генерального директора Торгово-промышленной компании "Цзисинь" выпускалась спортивная обувь известных торговых марок без официального соглашения с брендодержателями. Всего сотрудниками приморского УБЭП обнаружено 18 тыс. пар обуви ADIDAS, ECCO, значительное количество полиэтиленовых мешков с логотипами, картонные коробки и заготовки. Дешевый ширпотреб в обувь премиум-класса превращали 400 китайских рабочих за символическую зарплату.
И.о. начальника УБЭП УВД по Приморскому краю подполковник милиции Юрий НЕФЕДОВ сообщил, что, по имеющейся у правоохранительных органов информации, торгово-промышленная компания "Цзисинь" существует в Приморье уже несколько лет. За это время предприниматели китайской фабрики в соответствии с законодательством зарегистрировали свои торговые марки - "Анбо", "Сейджун", "Айдиа". Однако кроме пошива женской и детской обуви для российских обувных магазинов жители Поднебесной из полуфабрикатов, поступающих из КНР, выпускали контрафактную продукцию.
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