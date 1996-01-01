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Бельтюкову вменили еще 9 взяток

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Окончательный вариант обвинительного заключения в отношении бывшего директора департамента лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка администрации Приморского края Леонида БЕЛЬТЮКОВА подписали на минувшей неделе следственные органы. К эпизоду, где чиновник погорел на взятке в 5 тыс. руб., присоединились еще 9 фактов получения взяток.

Напомним, по данным следствия, Бельтюков, пользуясь своим должностным положением, намеренно затягивал выдачу лицензий за "спонсорскую помощь" на ремонт здания департамента лицензирования. Размеры помощи, по разным оценкам, составляли до 15 тыс. руб. При обыске служебного помещения директора в апреле этого года обнаружили более 100 тыс. руб., и $750, а также несколько десятков конвертов с указанием организаций и количества денег, видимо, лежавших в них. Именно эти записи легли в основу новых обвинений. Следствие связалось с хозяевами конвертов, и часть предпринимателей дала свидетельские показания.

В настоящее время Леонид Бельтюков начал ознакомление с материалами уголовного дела, после чего их направят для рассмотрения в суд. Напомним, действия чиновника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 290 ч. 1 УК РФ, - получение взятки.

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