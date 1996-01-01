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Стражам порядка Владивостока презентовали новые японки
В преддверии празднования Дня милиции глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ передал милиционерам-водителям ключи от новых, специально оборудованных автомобилей: 5 микроавтобусов Toyota Haice для дежурных частей УВД по г.Владивостоку и 5 автомашин Toyota Corolla для полка дорожно-постовой службы.
Как отметил мэр, на указанные цели из городского бюджета было выделено порядка 10 млн руб. До конца года сотрудникам милиции будет выделено еще 20 единиц техники. "Одна из основных задач городских властей - обеспечить безопасность горожан. А для этого необходимо создавать нормальные условия для работы сотрудников милиции, ДПС, других силовых структур, чтобы они могли оперативно и качественно выполнять свои функции", - подчеркнул мэр Владивостока.
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