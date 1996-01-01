Предприниматель съел банковский залог

Весьма недальновидно поступило руководство одного из тюменских банков, выдав местному предпринимателю кредит под залог продуктов. Когда пришло время платить по счетам, коммерсант на голубом глазу заявил, что в настоящее время "гол как сокол", а предмет залога - съеден, дабы не испортился.

К делу подключились служители Фемиды, а затем и судебные приставы-исполнители, которых должник регулярно потчует все той же байкой.

Как сообщает пресс-служба Управления ФССП по Тюменской области, предметом залога выступили такие в меру вкусные и полезные продукты, как вареники, пельмени, котлеты, шоколад, тушенка, печенье, чипсы и пиво. Что делать со "сказочником" дальше - решит суд.